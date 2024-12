Auch im Salzlandkreis fiel der November in diesem Jahr praktisch ins Wasser. Warum hier im Gegensatz zum ganzen Land die Niederschläge dennoch nicht über dem Durchschnitt lagen.

Das war der erste Frosttag, mit minus 1 Grad am frühen Morgen. Rauhreif bedeckte die Wiesen und dichter Nebel lag am Umflutdeich über dem Land. Darüber konnte man aber schon den blauen Himmel erahnen, es sollte bald ein schöner und sonniger Tag im Salzlandkreis werden.

Schönebeck/Staßfurt. - Der Deutsche Wetterdienst fasste das Novemberwetter in Deutschland so zusammen: Der November 2023 fiel praktisch ins Wasser. Überwiegend westliche Winde, zeitweilig auch in Sturmstärke wehend, brachten nicht nur milde, sondern auch sehr feuchte Luftmassen nach Deutschland. Mit der letzten Monatsdekade wurde dann der Winter eingeläutet. Fröste mit gebietsweisen Schneefällen bis ins Flachland standen fortan auf dem Programm.