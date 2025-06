Nach Riss bei Walbeck Wolf kommt aus Niedersachsen - und soll abgeschossen werden

Ein Riss in einem Wildgehege erschüttert im März Walbeck. Inzwischen ist ein verantwortlicher Wolf wohl dem Wolfsburger Rudel zuzuordnen. Das Tier soll in Niedersachsen zur Entnahme freigegeben werden. Was dies für Walbeck heißt.