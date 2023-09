Fehlende Medizin Apotheker aus Schönebeck kritisiert: „Herr Lauterbach ist ein Lügner“

Wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am 27. September beim Deutschen Apothekertag zu den Delegierten spricht, werden auch die Apotheker in Schönebeck ganz genau hinhören. Viele von ihnen teilen die Zuversicht Lauterbachs, dass es in diesem Winter keine Lieferengpässe bei bestimmten Medikamenten geben wird, nicht. Die Realität sieht schon jetzt anders aus.