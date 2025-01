Die Sachsenlandstraße in Schönebeck soll weiterhin als Wohngebiet entwickelt werden

Schönebeck. - „Die Entwicklung der Sachsenlandstraße ist weiterhin bei uns auf der Agenda“, verriet Schönebecks Baudezernent Guido Schmidt im Gespräch mit der Volksstimme. Dazu folgt in der kommenden Woche im Bauausschuss eine Information an die Stadträte und wird gleichzeitig mit dem Gutachten zur Wohnentwicklung in Schönebeck vorgelegt.