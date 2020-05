In Bernburg ist offensichtlich ein Bankautomat gesprengt worden. Foto: Tim Reckmann/pixelio.de

In Bernburg ist am Mittwoch ein Geldautomat in einer Bankfiliale gesprengt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bernburg (vs/dt) l In einer Bankfiliale in der Bernburger Innenstadt ist am Mittwochmorgen gegen 3.50 Uhr ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Beamten am Mittag mitteilen, hatten bislang unbekannte Täter den Automaten mit einem Gasgemisch zur Explosion gebracht. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen noch nicht schnappen. Das LKA ist im Einsatz und sichert Spuren. Derzeit werden auch Aufnahme der Videokameras ausgewertet. Zur entstandenen Schadenshöhe kann die Polizei keine Angaben machen. Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen werden unter der Telefonnummer 0391/5465196 entgegengenommen.

