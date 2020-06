In Calbe wurden alle vier Räder von einem BMW gestohlen. Das Fahrzeug wurde zuvor wegen eines Plattens an einer Tankstelle abgestellt.

Calbe (vs) l In Calbe habe Unbekannte vier Reifen von einem BMW gestohlen. Der Fahrzeugbesitzer hatte das Auto zwischen dem 29. und dem 30. Mai an einer Tankstelle in der Arnstedtstraße wegen eines Plattens abgestellt, so die Polizei.

Als der Mann das defekte Rad wechseln wollte, fand er sein Auto nur noch auf Steinen abgestellt vor.