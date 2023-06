Schwimmen in Badeseen und Flüssen DLRG im Salzlandkreis: „Menschen überschätzen sich oft“

Jahr für Jahr kommende hunderte Menschen bei Badeunfällen ums Leben. Vor zwei Jahren ist in Schönebeck ein Vierjähriger ertrunken. Paula Zok, Strömungsretterin bei der DLRG, erklärt was das Baden in Seen und Flüssen gefährlich macht und wie man Helfen kann.