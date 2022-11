Dreimal S ist Schönebecks Recht?

Straße und Schule sind zwei schöne Worte, die jeweils den gleich Anfangsbuchstaben haben. Ein weiteres Wort mit „S“ ist Schweigen, und das habe ich in den vergangenen Wochen geerntet. Erst beim Kunstanger und nun bei der Käthe-Kollwitz-Schule. Da frage ich mich natürlich, wieso kommen die Informationen aus dem Rathaus so spärlich zu mir bzw. der Volksstimme.? Bei der Straße in Bad Salzelmen ist es mit der Brisanz des Themas begründet worden, bei der Sanierung der Schule fehlt das. Kommunikation funktioniert nur, wenn beide Seiten an einem Austausch interessiert sind. Eine Grundregel der Kommunikation lautet: „Es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren.“ Was also will mir die Stadt damit sagen?