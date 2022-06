DRK Schönebeck: Großer Andrang für Johnson&Johnson-Impfstofff

Bei der Impf-Aktion des Deutschen Roten Kreuzes in Schönebeck bildete sich schon nach kurzer Zeit eine Warteschlange. Mit so einem Andrang haben die Ehrenamtlichen vom DRK nicht gerechnet.

Schönebeck - Mit so einem Andrang hat Martina Ede, Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Schönebeck, nicht gerechnet. „Man hört und liest davon, dass die Impfbereitschaft nicht mehr so hoch sei, von daher hat mich dieser Ansturm echt überrascht“, so Martina Ede.