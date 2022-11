Drohen teure Mieten für alte DDR-Garagen in Schönebeck?

Garagenpächter in Schönebeck sind in Sorge. Nicht nur, dass die derzeitigen Pacht- in Mietverträge umgewandelt werden sollen. Es drohen teils dreifach hohe Kosten.

Am Garagenkomplex an der Magdeburger Straße in Schönebeck suchen die Stadträte René Wölfer (SPD, links) und Thoralf Winkler (Bunte Fraktion, rechts) das Gespräch mit Pächter Roland Wenzel.

Schönebeck - „Das haben wir selbst gebaut.“ Roland Wenzel steht vor dem Garagenkomplex an der Magdeburger Straße. Noch sehr gut kann er sich an die unzähligen Stunden erinnern, die er und andere Schönebecker auf dem Areal investiert haben. 40 Jahre ist es inzwischen her, dass die Unterstellmöglichkeiten für Autos geschaffen wurden. „Aufbaustunden“ hieß das in realsozialistischen Zeiten, erzählt der 66-Jährige. Er hängt an seiner Garage, die er mit eigenen Händen und mit viel Herzblut errichtet hat. Und seitdem hegt und pflegt. Droht den gut 1500 DDR-Garagen, die in der Elbestadt existieren und deren Eigentümer die Stadt ist, nun Unheil?