Luxusgut Parkplatz: Leser ärgert sich über monatelanges Blockieren an der Welsleber Straße. Was die Stadtverwaltung dazu sagt.

Ein Anhänger ohne Zugfahrzeug an der Welsleber Straße blockiert mehrere Stellplätze.

Schönebeck. - Es mag kaum jemanden überraschen, aber es gibt in Deutschland zu wenige Parkplätze. Und wenn dann ein Stellplatz über einen längeren Zeitraum nicht nutzbar ist, dann ist Ärger vorprogrammiert. So auch an der Welsleber Straße.