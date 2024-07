Der Bau des Eisenwerkes in Calbe bedeutete für die Saalestadt einen erheblichen Konjunkturaufschwung. Viele Beschäftigte kamen mit der Eisenbahn. Es gab einen Haltepunkt, an den sich heute kaum noch jemand erinnert.

Stadthistorie in Calbe

Calbe. - Der Bahnhof Calbe (Ost) ist neben Calbe (West) und Calbe (Stadt) einer von drei Stationen in der Saalestadt. Bereits 1839 wurde er eröffnet und ist damit eine der ältesten Bahnstation in Sachsen-Anhalt. Er befindet sich an der Bahnstrecke Magdeburg–Leipzig und ist über die Abzweigstelle Tornitz mit der Bahnstrecke Berlin–Blankenheim verbunden. Güterverkehr findet seit 1995 nicht mehr statt. Der Bahnhof stand unter Denkmalschutz, wurde jedoch im Oktober 2020 aus dem Denkmalverzeichnis ausgetragen, nachdem zuvor das Empfangsgebäude abgerissen worden war.