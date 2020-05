Dieser Dieb macht sich an einer Terassentür zu schaffen. In Calbe wurde hingegen in eine Tankstelle eingebrochen. Symbolfoto: sdecoret/Fotolia

Drei Personen sind in eine Tankstelle in Calbe eingebrochen und haben Tabak geklaut. Dabei richteten sie immensen Schaden an.

Calbe (vs) l Drei bislang unbekannte Personen sind am Dienstagmorgen in einer Tankstelle in Calbe eingebrochen und haben Tabakwaren geklaut. Wie die Polizei mitteilt, versuchten sie zunächst die Eingangstür aufzubrechen, stiegen aber dann über ein zerstörtes Fenster in das Gebäude in der Salzer Straße ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Sie klauten eine unbekannte Menge an Tabakwaren. Als die Alarmanlage auslöste, verschwanden die Einbrecher mit einem Auto. Über die Aufnahmen der Überwachungskamera will die Polizei nun die Täter ermitteln. Weitere Hinweis nehmen die Beamten aber gern auch telefonisch unter 03471/3790 entgegen.

Schlagwörter zum Thema: Polizei | Einbruch | Diebstahl | Calbe |