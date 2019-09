Unbekannte sind in die Kita in Eickendorf eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eickendorf l Durch einen Mitarbeiter der Kindertagesstätte Eickendorf wurde am Donnerstag gegen 14.40 Uhr ein Einbruch in einem Lagercontainer gemeldet. Bisher ist aus Sicht der Polizei bekannt, dass am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr der Container verschlossen wurde. Im Tatzeitraum drangen bislang unbekannte Täter in den Lagercontainer ein und entwendeten ein schwarzes Tretauto.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Sache aufgenommen. Hinweise zur Tat, den vermeintlichen Tätern oder dem Diebesgut können an das Polizeirevier Salzlandkreis unter (03471) 3790 gerichtet werden.