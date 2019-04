Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die die Grundschule am Prinzeßchen in Barby heimgesucht haben. Symbolbild: Martin Rieß

Der oder die Einbrecher in die Grundschule in Barby müssen ortskundig gewesen sein.

Barby l Unbekannte drangen in der Nacht zum Sonnabend gewaltsam in die „Grundschule am Prinzeßchen“ ein Die Spurensicherung der Polizei stellte zwei geöffnete Fenster fest: eines zur Seite des Friesweges, wo die Täter in das Zimmer des Schulleiters kletterten, das andere auf der Hofseite zur Küche. Auch ein kleines Kellerfenster war aufgebrochen worden. Weil sich im Raum dahinter eine Stahltür befand, die die Diebe von innen nicht öffnen konnten, kletterten sie aus dem aufgebrochenen Fenster wieder zurück auf den Hof.

Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, Brandmelder zerschlagen. Offenbar vermuteten die Einbrecher, dass sich darin eine Überwachungskamera befindet. Aus dem Hortbereich der Grundschule wurde eine Tresor-Kassette, bestückt mit Bargeld, entwendet. Sie war mit vier Schrauben in einem Schrank befestigt. Die Kassette wurde noch am Sonnabend nahe der Marienkirche gefunden.

Aus dem Schreibtisch des Schulleiters nahmen die Einbrecher einen Generalschlüssel für die Innentüren mit. Wie es der Zufall wollte, wurde der Schlüssel beim Frühjahrsputz Sonnabend Vormittag im benachbarten Schlosspark gefunden. „Hätten die Einbrecher auf dem Schlüsselanhänger das Wort ‚General‘ gelesen, hätten sie die Innentüren nicht mir roher Gewalt aufbrechen müssen“, sagte ein Lehrer sarkastisch. Auffällig war, dass es die Kriminellen offenbar nur auf Geld abgesehen hatten, was der unberührter Computerraum vermuten lässt.

Offenbar hatten die Täter mit Ortskenntnis. Die Polizei stellte Sonnabendabend Spuren sicher. Danach trugen die Einbrecher Handschuhe mit Noppen, wie man sie in jedem Baumarkt kaufen kann.

Der Schulbetrieb war am Montag kaum beeinträchtigt. Die zerstörten Brandmelder wurden abisoliert.