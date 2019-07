Zu einem Einbruch kam es am Wochenende in einer Schönebecker Kindertagesstätte. Es ist der nächste Vorfall dieser Art in wenigen Wochen.

Schönebeck (vs) l Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend gewaltsam in die Awo-Kindertagesstätte „Knirpsenland“ ein. Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten die Täter in das Gebäude an der Berthold-Brecht-Straße. Mehrere Räumlichkeiten wurden durchsucht. Allerdings ist noch nicht bekannt, ob die Täter etwas entwendet haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Salzlandkreis gab es in den letzten Wochen rund 40 derartige Einbrüche in Kitas und Schulen. Betroffen waren unter anderem Einrichtungen in Schönebeck, Staßfurt, Wolmirsleben, Groß Börnecke, Förderstedt, Barby und im Bördeland. In der vergangene Woche wurde dann auch in zwei Magdeburger Kindertagesstätte eingebrochen.

Festnahmen

Zwischenzeitlich hatte die Polizei mehrere verdächtige junge Männer im Visier. Es gab auch zwei Festnahmen. Die Verhaftungen hatten jedoch zunächst einen anderen Grund. Beide Verdächtige wurden schon seit längerer Zeit per Haftbefehl gesucht. Es soll sich um zwei junge Männer handeln, die im Salzlandkreis wohnen.

Beide waren wegen älterer, anderer Straftaten zu Geldstrafen verurteilt worden. Da sie die Geldstrafen aber nie bezahlt hatten, wurde Gefängnis angeordnet. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Straftaten im Salzland und in Magdeburg gibt, ist derzeit noch unklar.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zur Tat in der Nacht von Freitag auf Sonnabend geben kann, erreicht das Polizeirevier Salzland telefonisch unter 03471/37 90.