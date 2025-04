Tempokontrollen in der Kleinstadt Calbe zeigen, dass sich nach wie vor viele Autofahrer nicht an die Ausschilderung halten und viel zu schnell unterwegs sind.

Eine Polizeikontrolle in der Innenstadt und ihre Folgen

Kontrollen in Calbe

Bernd Meyer steht in der Bernburger Straße in der Innenstadt.

Calbe. - Es dauerte nur eine knappe halbe Stunde, bis der Blitzer im verkehrsberuhigten Bereich in der Bernburger Straße in der vergangenen Woche in den sozialen Medien auftauchte. Bernd Meyer von der Polizei im Salzlandkreis hatte die sozialen Medien der Kleinstadt im Blick.