Calbe. - An der Schloßstraße sollen die Einwohner von Calbe bald Zerstreuung und Erholung finden. Auf einem freien Areal vor dem Schillergymnasium soll in den nächsten Jahren ein Bürgerpark entstehen. Noch vor einigen Jahrzehnten, die älteren Einwohner erinnern sich sicher noch, konnten die Calbenser hier einkaufen. Eine Kaufhalle stand hier an der Straße. Daran erinnert nur noch die Betonplatte des ehemaligen Baus. Sie liegt hier noch im Boden und könnte vielleicht in der Zukunft noch für Probleme beim Umbau des Areals zu einem Park machen.

