Die Sekundarschule zahlt Miete für den Physik- und Chemieraum des Schulgebäudes am Barbyer Markt. Jetzt meldet die Stadt „Eigenbedarf “ an, weil sie Verwaltungsräume braucht.

Das historische Gebäude am Marktplatz 9 in Barby: Ein Teil wird weiterhin für den Schulunterricht genutzt, während die Stadtverwaltung Büroräume anmietet. Beim Hochwassereinsatz 2002 diente der Chemieraum der Marktschule als Verpflegungsort der Helfer.

Barby. - „Der Stadtrat der Stadt Barby beschließt den Abschluss eines Mietvertrages über Unterrichtsräume im Marktplatz 9 mit der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland St. Johannes bis zum 31.07.2030.“ So lautet die Beschlussvorlage für die nächste Stadtratssitzung. Bereits bei der Barbyer Ortschaftsratssitzung war dieser Punkt am vergangenen Donnerstagabend ein Thema. Was verbirgt sich dahinter?