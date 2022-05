Eklig: Schweineköpfe in der Feldmark entsorgt

Das klingt echt widerlich: Der Barbyer Jäger Fritz Schüler machte in seinem Revier einen unerfreulichen Fund - kiloweise eingeschweißte Schweinefleischreste, die Unbekannte in der Feldmark entsorgt hatten. Ein heikler Fund vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Afrikanischen Schweinepest ...

Dutzende eingeschweißte Eisbeine, Spitzbeine und Schweineköpfe wurden in der Feldmark unweit des zu Wespen gehörenden Iritzer Buschs gefunden. Hier ist die Landesstraße 68 nicht weit, was für illegale Entsorger sehr „bequem“ ist.

Wespen (vs) - Fritz Schüler ist ja so einiges gewöhnt, wenn er mit den Hunden durch sein Revier in der Feldmark zwischen Wespen und Tornitz streift. Dort ärgert er sich nicht selten über Müll in der Landschaft, der manchmal hängerweise abgekippt wird. In solchen Fällen kümmert sich das Ordnungsamt Barby, das, weil außerhalb der Stadtgrenzen, die Untere Naturschutzbehörde einschaltet. Das Areal ist für illegale Entsorger „ideal“, weil die Feldwege ausgebaut sind und man schnell von der Straße in die Natur gelangt. Aber eingeschweißte Schweinereste? Das ist neu und wirft Fragen auf.