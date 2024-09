Nach über 20 Jahren ist in Elbenau die Orgel jetzt wieder eingeweiht worden. Warum der Weg bis dahin so lang war und wie das Instrument jetzt bei seinem ersten Konzert geklungen hat.

Elbenau. - Schon das Intro am Sonntag zum Erntedank-Gottesdienst in Elbenau zeigte, was die neue Orgel alles kann: Carsten Miseler spielte das Instrument mit allen Registern, mit all der möglichen Klangvielfalt, von den hochtönenden Pfeifen bis zum tiefen Bass. Manch ein Besucher war wohl überrascht darüber, eine kleine Orgel zu sehen und eine große zu hören.