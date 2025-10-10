Streit um Busfahrt „Er fuhr einfach los“ – Siebenjähriger bleibt an der Barbyer Haltestelle zurück. Familie fordert Konsequenzen
Eltern sind aufgebracht, weil ein Grundschüler vom Busfahrer nicht mitgenommen wurde, weil er seinen Fahrausweis nicht dabei hatte. Die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland bestreitet das.
Barby/Tornitz. - „Mein Sohn besucht die erste Klasse der Grundschule ’Am Prinzeßchen’ und sollte am Montag um 13.18 Uhr wie gewohnt mit dem Schulbus nach Hause fahren. Als der Bus ankam, stand mein Sohn bereits an der Haltestelle und suchte in seiner Mappe nach seinem Busausweis. Währenddessen stiegen die anderen Kinder schon ein. Einige Mitschüler riefen dem Busfahrer zu, dass noch ein Kind fehlt. Der Fahrer soll jedoch sinngemäß geantwortet haben, dass ihm das egal sei – es solle den nächsten Bus nehmen, und fuhr einfach los – obwohl mein Sohn sichtbar an der Haltestelle stand.“