  4. Live-Musik, Bier und mehr: Die Stendaler Kneipennacht ist zurück: ein Abend, acht Lokale, acht Bands, acht Partys

Live-Musik, Bier und mehr Die Stendaler Kneipennacht ist zurück: ein Abend, acht Lokale, acht Bands, acht Partys

Die Stendaler Kneipennacht feiert am Sonnabend, 18. Oktober, ihre Rückkehr. In acht Lokalen finden acht Partys statt. Veranstalter Thomas Schmidt erklärt, wie sich die Gastro-Szene verändert hat.

Von Mike Kahnert 10.10.2025, 15:41
Acht lokale beteiligen sich an der Kneipennacht 2025 in Stendal.
Acht lokale beteiligen sich an der Kneipennacht 2025 in Stendal. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Eine Nacht, acht Lokale, acht Liveacts, acht Partys: Mit diesen Worten wird für die Rückkehr der Stendaler Kneipennacht geworben. Die Volksstimme hat mit Veranstalter Thomas Schmidt über den geplanten Partyabend gesprochen und darüber, wie sich die Gastroszene in den vergangenen Jahren verändert hat.