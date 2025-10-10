Die Stendaler Kneipennacht feiert am Sonnabend, 18. Oktober, ihre Rückkehr. In acht Lokalen finden acht Partys statt. Veranstalter Thomas Schmidt erklärt, wie sich die Gastro-Szene verändert hat.

Die Stendaler Kneipennacht ist zurück: ein Abend, acht Lokale, acht Bands, acht Partys

Acht lokale beteiligen sich an der Kneipennacht 2025 in Stendal.

Stendal. - Eine Nacht, acht Lokale, acht Liveacts, acht Partys: Mit diesen Worten wird für die Rückkehr der Stendaler Kneipennacht geworben. Die Volksstimme hat mit Veranstalter Thomas Schmidt über den geplanten Partyabend gesprochen und darüber, wie sich die Gastroszene in den vergangenen Jahren verändert hat.