Wegen langer Wartezeiten auf Prüfungstermine appellierten Fahrlehrer aus dem Harz an das Ministerium für Infrastruktur. Was soll sich ändern und wie ist die Lage im Salzlandkreis?

Schönebeck/Straßfurt. - „Auf eine Wartezeit von rund zwei Monaten – oder auch mehr – müssen sich die Fahrschüler schon einstellen“, sagt Manuel Schmiedel von der Fahrschule FVZ in Schönebeck. Er habe auch schon vereinzelt „Extrembeispiele“ erlebt, in denen die Prüflinge fünf Monate auf einen Termin für ihre praktische Fahrprüfung warten mussten. Und auch in Staßfurt müssen Fahrschüler seit einiger Zeit besonders lang auf ihre praktischen Prüfungstermine warten. Grund für die langen Wartezeiten sind die dürftigen Prüfungskapazitäten bei der Dekra, die in den östlichen Bundesländern die einzige Stelle ist, wo Fahrschüler ihre Prüfung ablegen können. Die Dekra begründete dies mit längerfristigen Personalausfällen (die Volksstimme berichtete).