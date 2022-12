Fehlfahrten: Wenn der Rettungsdienst im Salzlandkreis zu Bagatellen ausrückt

Schönebeck/Staßfurt - Bei medizinischen Notfällen und schlimmen Verletzungen kommt es auf jede Sekunde an. Darum stehen die Einsatzkräfte der Rettungsdienste im Salzlandkreis rund um die Uhr und jeden Tag bereit. Doch längst nicht jeder Einsatz stellt sich im Nachhinein als so dringlich heraus, wie vielleicht angenommen oder geschildert. Wie Kreissprecher Marko Jeschor auf Volksstimme-Anfrage mitteilt, gilt etwa jeder zehnte Einsatz der Rettungskräfte in Schönebeck, Staßfurt und anderen Städten im Salzland als „Fehlfahrt“. Wie kommt es dazu?