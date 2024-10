Calbe. - Die Stadt Calbe setzt bei dem jahrelangen Ausbau des Saaleradweges auf den Tourismus. Besucher aus anderen Regionen des Landes sollen die Kleinstadt erleben und auch mit ihrem Besuch dafür sorgen, dass es künftig mehr Angebote in der Kommune gibt. Schon jetzt gibt es einige Pensionen, die auf die Touristen abzielen und ein Teil des Publikums kommt bereits mit dem Rad in die Kleinstadt. Doch was ist mit den Touristen, die ihre Unterkunft mitbringen? Zelten oder campen lässt sich aktuell in der Stadt nur schwer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.