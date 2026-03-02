In der Feuerwehr Barby musste sich Bürgermeister Jörn Weinert einige Vorwürfe vom Ortswehrleiter bei der Jahreshauptversammlung anhören. Auf die Kritik ging der Stadtchef jedoch nicht ein.

Zahlreiche Kameraden zeichnete Ortswehrleiter Jens Kirchhoff (l.) aus oder konnte sie nach Abschluss von Ausbildungslehrgängen befördern. In Richtung Stadtverwaltung übte er Kritik.

Barby. - Vor einem Jahr meldete der Barbyer Ortswehrleiter noch 38 Einsatzkräfte in der Feuerwehr für das zurückliegende Jahr. Am Freitag meldete Jens Kirchhoff noch 26 Männer und Frauen, die in der Einsatzabteilung der Wehr regelmäßig ihren Dienst verrichten. Neben den personellen Problemen sieht der Wehrleiter noch in anderen Bereichen Handlungsbedarf.