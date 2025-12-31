Einen kuriosen Einsatz absolvierte die Barbyer Feuerwehr kurz vor Weihnachten. Eine Anruferin hatte „gurgelnde Hilferufe“ gemeldet. Die Einsatzkräfte suchten auch auf dem Friedhof nach dem Ursprung der Hilferufe.

Barby. - Wir schreiben Dienstag, 16. Dezember 2025. Die Menschen bereiten sich auf das Weihnachtsfest vor, die Freiwillige Feuerwehr Barby absolviert ihren voraussichtlich letzten Ausbildungsabend des Jahres. Die Kameraden blicken auf zahlreiche Einsätze zurück, die Ortswehrleiter Jens Kirchhoff bei der nächsten Jahreshauptversammlung aufzählen wird. Doch bis dahin sind noch ein paar Wochen Zeit.