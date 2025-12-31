Weltenradler Thomas Meixner folgte den alten Handelswegen und erlebte dabei Hitze, Regen, Polizeikontrollen – und bewegende Begegnungen. Darüber berichtet er in Genthin.

13.000 Kilometer auf dem Fahrrad von Bitterfeld bis nach China

Thomas Meixner präsentiert eine Multivisionsshow über seine Reise mit dem Fahrrad auf der Seidenstraße in Genthin.

Genthin - Wenn Thomas Meixner sein Fahrrad bepackt, dann meist für Ziele, die andere kaum mit dem Flugzeug erreichen. Der „Weltenradler“ aus Bitterfeld-Wolfen ist in Genthin längst kein Unbekannter mehr: Ob seine Touren durch den Orient, quer durch Russland oder von Alaska nach Feuerland – regelmäßig füllt er das Veranstaltungshaus „Lindenhof“ mit Fernweh-Suchenden. Anfang 2026 kehrt er mit seinem neuesten Abenteuer zurück: „Abenteuer Seidenstraße“.