Auf zwei Rädern auf der Seidentraße 13.000 Kilometer auf dem Fahrrad von Bitterfeld bis nach China
Weltenradler Thomas Meixner folgte den alten Handelswegen und erlebte dabei Hitze, Regen, Polizeikontrollen – und bewegende Begegnungen. Darüber berichtet er in Genthin.
Aktualisiert: 31.12.2025, 13:22
Genthin - Wenn Thomas Meixner sein Fahrrad bepackt, dann meist für Ziele, die andere kaum mit dem Flugzeug erreichen. Der „Weltenradler“ aus Bitterfeld-Wolfen ist in Genthin längst kein Unbekannter mehr: Ob seine Touren durch den Orient, quer durch Russland oder von Alaska nach Feuerland – regelmäßig füllt er das Veranstaltungshaus „Lindenhof“ mit Fernweh-Suchenden. Anfang 2026 kehrt er mit seinem neuesten Abenteuer zurück: „Abenteuer Seidenstraße“.