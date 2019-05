In Bördeland mussten mehrere Feuerwehren wegen des Unwetters ausrücken.

Kleinmühlingen/Zens/Großmühlingen (vs) l Örtlicher Starkregen hat am Dienstagabend im Bördeland Schaden angerichtet. In Kleinmühlingen lief der Dorfteich über. Das Wasser strömte zum Teil auf angrenzende Grundstücke, die Zenser Straße und in mehrere Keller. In Zens und Großmühlingen lief nach Angaben der Leitstelle ebenfalls Regenwasser in Keller. In allen drei Orten mussten die Wehren ausrücken.