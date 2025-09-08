weather wolkig
Regelmäßig bietet der Tierschutzverein Salzlandkreis Flohmärkte in Schönebeck an. Doch bei Aufbau und Abbau könnten die Tierschützer Hilfe gebrauchen.

Von Anneliese Klose 08.09.2025, 07:15
Ingelore Gießmann voll in ihrem Element: Helfen beim Aufbau des Flohmarktes des Tierschutzverein Salzlandkreis in Schönebeck.
Ingelore Gießmann voll in ihrem Element: Helfen beim Aufbau des Flohmarktes des Tierschutzverein Salzlandkreis in Schönebeck. Foto: Anneliese Klose

Schönebeck. - Die Flohmärkte des Tierschutzverein Salzlandkreis hinter der Greenline Tankstelle in der Magdeburger Straße sind bekannt und werden von vielen Trödelfreunden auch gut besucht – so auch wieder am Samstag. Dahinter steckt jedoch auch jede Menge Arbeit und die wenigen Mitstreiter haben weit über ihre Kräfte zu tun.