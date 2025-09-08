Dorf bei Wernigerode feiert Jubiläum Von Hinrichtungen, Brand und Wende: Rückblick auf 1.030 Jahre Silstedt
Silstedt wird 1.030 Jahre alt. Überraschende Fakten aus der Geschichte des Wernigeröder Ortsteils, die noch viel weiter zurückreicht, und wie sich die Wende auf das Dorf auswirkte.
Aktualisiert: 08.09.2025, 10:13
Silstedt. - Wernigerodes Ortsteil Silstedt hat eine turbulente Vergangenheit erlebt. Die Bewohner feiern das 1.030-jährige Jubiläum seiner ersten urkundlichen Erwähnung am Wochenende vom 12. bis 14. September. Die Wurzeln des Dorfes reichen jedoch noch viel weiter in die Vergangenheit zurück.