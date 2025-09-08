Silstedt wird 1.030 Jahre alt. Überraschende Fakten aus der Geschichte des Wernigeröder Ortsteils, die noch viel weiter zurückreicht, und wie sich die Wende auf das Dorf auswirkte.

Silstedt. - Wernigerodes Ortsteil Silstedt hat eine turbulente Vergangenheit erlebt. Die Bewohner feiern das 1.030-jährige Jubiläum seiner ersten urkundlichen Erwähnung am Wochenende vom 12. bis 14. September. Die Wurzeln des Dorfes reichen jedoch noch viel weiter in die Vergangenheit zurück.