Französische Gäste entdecken deutsche Kultur: Austauschgruppe aus Bourges zu Gast in Schönebeck am Dr. Carl-Hermann-Gymnasium

Schönebeck. - Das Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium in Schönebeck begrüßt derzeit 12 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrerinnen aus der französischen Stadt Bourges in der Region Centre-Val de Loire. Die Austauschgruppe ist seit Dienstag in Deutschland und verbringt eine Woche in der Region.