Schwimmmeister Freibad Schönebeck: Sprünge vom Beckenrand und eine gefährliche Unsitte

In der Sommerserie „Einen Tag als ...“ verschaffen Volksstimme-Reporter Einblicke in so manch interessanten Beruf. Paul Schulz war im Schönebecker Freibad - und nennt jetzt niemanden mehr „Bademeister“.