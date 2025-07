Die Freiwillige Feuerwehr Rübeland wird bei der Deutschen Meisterschaft im Feuerwehrsport in Torgau antreten. Unterstützung erhält sie dabei von den Kameraden umliegender Wehren der Stadt Oberharz am Brocken. Was sie dort erwartet.

Rübeland. - Wenn Feuerwehren zum Einsatz ausrücken, kommt es auf Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer an. Diese Fähigkeiten sind in diesen Tagen auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Rübeland und Kameraden umliegender Oberharzer Feuerwehren gefragt. Allerdings nicht für den Ernstfall, sondern im sportlichen Sinne: Sie treten bei der Deutschen Feuerwehr-Meisterschaft 2025 in Torgau an.