Bei Sanierungsarbeiten in der Barbyer Friedhofskapelle St. Georgii kam eine mächtige Grabplatte unter dem Fußbodenestrich zum Vorschein. Ihr Gewicht beträgt etwa zwei Tonnen, soll aber trotzdem geborgen werden.

Barby. - Bei der Sanierung der Friedhofskapelle staunten die Mitarbeiter der Baufirma nicht schlecht, als sie vor wenigen Wochen den alten Fußboden heraus stemmten. Vor dem Altar, also dort, wo bei Trauerfeiern der Sarg steht, kam eine mächtige Sandsteinplatte zum Vorschein. Sie ist zwei Meter lang und 1.35 Meter breit. Ihre Tiefe von 25 Zentimetern dürfte sich vermutlich noch erhöhen, würde man die Platte anheben. Denn nach Beobachtungen der Baufirma könnte sich der Stein auf seiner Unterseite zur Mitte hin verstärken. Damit kann man rund von zwei Tonnen Gewicht ausgehen. Eine Last, die bei eventuellen Bergungsarbeiten in einem beengten Innenraum kein Pappenstiel ist.