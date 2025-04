In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Partys in Magdeburg am ersten Maiwochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am ersten Maiwochenende ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Insel der Jugend: Vizzion x Masur geben am 2.5. ab 20 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 ein Rapkonzert. "Reisegruppe Hexenwerk trifft Insel der Jugend" heißt es dann am 3.5. ab 23 Uhr. House legen Dompe, Stephan Zovsky, Domino und No.Mads auf. Techno spielen Braintraveller, Eck_Lebe, Ete, Forrest Funk und Rocco. Und Jaconaut, PurpleX und Acromaus sind für Trance zuständig.

Ellen Noir: Beim "Underground Rave" im Ellen Noir im Bahnhof Buckau gibt es am 2.5. ab 22 Uhr auf dem einen Floor Hardtekk und Tekk mit Eycer, Luzzifer, Cracky Koksberg, Cheapex vs Genetekk, Anubis, Togs, Schickzo und Crackpots, auf dem anderen Hardtekk und Hardtechno mit Haimkind, Krause, 5XD, Trypsin und Fehlfunktion. Am 3.5. ab 22 Uhr stehen Techno und Hardtechno von "Cannibal Cooking Club", Dr. Sheppat, Psychodevils, DJ Decline und Sebastian Recklebe auf dem Plan.

Boys’n’Beats: Die "Gay Student Night" bricht am 2.5. um 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, an. Für den 3.5. hat sich ab 23 Uhr DJ Marv angesagt.

Buttergasse: Die "Ladies Night" mit DJ Alex Ninow steht für den 2.5. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 im Kalender. Gespielt werden 2000er und 2010er, House, Dance und Charts. Frauen haben bis 24 Uhr freien Eintritt. Für den 3.5. sind ab 23 Uhr DJ Gimi-O & Erik Grainca angekündigt.

Down Town Club: Die Singleparty "Tinderella" mit DJ Serv begeinnt im Breiten Weg 227 im Down Town Club am 2.5. um 23 Uhr. Die "Down Town Night" mit mit DJ Dr. Oletz steht für den 3.5. ab 23 Uhr im Kalender.

Feuerwache: Der Schwoof mit DJ Wassi beginnt am 3.5. um 21 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Gespielt werden Evergreens, Oldies und Klassiker.

Prinzzclub: Für "Latin Vibes" sorgt DJ Hoff am 3.5. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a.

Festung Mark: DJ Pelao legt ab 21 Uhr nach dem Konzert mit Vientos del Caribe in der Festung Mark im Hohepfortewall zur "Salsa Nacht" auf.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Diesen Sonntag ab 17 Uhr heißt es für Tanzfreudige ab 60 "Let's rock again" mit DJ Mike.