Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Die evangelische Kirchengemeinde in Calbe hat sich kürzlich für den Einsatz der Mitglieder des Verschönerungsvereins im Gemeindeblatt öffentlich bedankt. Der ehrenamtlich organisierte Verein kümmert sich in diesem Jahr unter anderem um die Verschönerung der alten Friedhofsmauer zum Alten Friedhof. In mühevoller Kleinarbeit haben die Mitglieder der Freitagsbrigade hier die ganze Pflanzen entfernt, die in den vergangenen Jahrzehnten wild gewachsen waren. Ziel des Vereins ist es, die historische Mauer zu restaurieren und wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen.