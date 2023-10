Bestattungen Friedwald: Naturnahe Bestattung unter den Bäumen bei Elbenau

Mit dem Friedwald in Elbenau bei Schönebeck steht in der Region eine ganz besondere Bestattungsart zur Verfügung. Doch wie findet man eigentlich die passende Stelle für sich und welche Bedeutung haben die farbigen Bänder an den Bäumen?