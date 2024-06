Eickendorf. - Fußball geht in jedem Alter: Das beweisen die Alte Herren-Mannschaften, die zum großen 150-jährigen Sportjubiläum in Eickendorf angetreten sind. Dass nach den vielen Jahren der Fußballerfahrung die Spielregeln in Fleisch und Blut übergehen, zeigten die Herren in ihrer durchdachten Art zu Spielen. Die Teams stimmten sich gut ab. „Erfreulich war die faire Spielweise aller Mannschaften“, erklärt so auch Peter Görsch der Abteilung Fußball vom BSV Eickendorf.

Fünf Mannschaften nahmen bei der Eickendorfer Festlichkeit ab 11 Uhr an dem Turnier teil: SG Union Ziepel, SV 1948 Ferch, Union Schönebeck, die Traditionsmannschaft von 2004 und die SG Bördeland. „Union Schönebeck ging als großer Favorit ins Turnier und wurde dieser Rolle auch gerecht“, berichtet Peter Görsch.

Die Sieger des Turniers

Die Zuschauer konnten die spannenden und fairen Spiele über dem Nachmittag verfolgen. Die Traditionsmannschaft unterlag Union Schönebeck mit 0:5, während Union Ziepel gegen SV Ferch mit 0:2 verlor. Im nächsten Spiel siegte die Traditionsmannschaft mit 2:0 gegen SG Bördeland. Union Schönebeck setzte sich klar mit 6:2 gegen Union Ziepel durch. Ein Unentschieden erreichte SV Ferch gegen SG Bördeland mit 1:1. Nach einem weiteren Spiel zwischen der Traditionsmannschaft aus Eickendorf und Union Ziepel stand es 2:2. Union Schönebeck zeigte erneut ihre Stärke und besiegte SV Ferch mit 3:0. Union Ziepel konnte sich mit einem knappen 2:1-Sieg gegen SG Bördeland behaupten. SV Ferch gelang es, die Traditionsmannschaft mit 1:0 zu schlagen. Im letzten Spiel triumphierte Union SBK mit 1:0 gegen SG Bördeland. Am Ende des Turniers stand Union Schönebeck unangefochten auf dem ersten Platz mit 15 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 15:2. Der SV Ferch folgte mit 7 Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 4:4 auf dem zweiten Platz. Die Traditionsmannschaft belegte mit 4 Punkten und einem Torverhältnis von 4:8 den dritten Platz.

Heliane Brandt

Fairness dank Schiedrichtern

Ebenfalls 4 Punkte, jedoch ein schlechteres Torverhältnis von 6:11, brachten Union Ziepel den vierten Platz. SG Bördeland konnte sich trotz guter Leistungen nur einen Punkt erspielen und landete mit einem Torverhältnis von 2:6 auf dem fünften Platz. „Unsere beiden Schiedsrichter Stefan Sauerzweig und Steffen Krause hatten maßgeblichen Anteil am fairen Ablauf des Turniers, wofür wir ihnen nochmals herzlich danken“, spricht sich Peter Görsch zu der guten Unterstüzung des Spiels aus. Insgesamt war das Turnier ein gelungenes Event und ein würdiger Beitrag zum 150-jährigen Jubiläum des BSV Eickendorf. Die teilnehmenden Mannschaften, Zuschauer und Organisatoren waren sich einig: Die Atmosphäre war von sportlichem Geist und freundschaftlichem Miteinander geprägt.