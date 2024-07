In den neuen Mietverträgen für Garagen in Schönebeck sind Formulierungen enthalten, die einen Bürger stutzig machen. Er befürchtet, dass hohe Kosten auf Garagennutzer zukommen könnten.

Schönebeck. - Eine Garage reiht sich an die nächste auf dem Garagen-Komplex am Schwarzen Weg in Schönebeck. Eine davon gehört Thomas Zemke. Wobei: Genau genommen gehört die Garage, so wie über 1.000 weitere, der Stadt Schönebeck. Thomas Zemke hat die Garage jedoch seit 2007 gepachtet, nun wandelt die Stadt allerdings die Pacht- in Mietverträge um. Eine Formulierung im neuen Mietvertrag lässt den Schönebecker aber stutzig werden – und er sorgt sich, dass nicht einzuschätzende Kosten auf die Garagenmieter zukommen.