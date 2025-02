Jubiläum Gasthaus Rautenkranz feiert 30 Jahre

Wer hier in Schlägereien verwickelt war, hat den einen oder anderen Putzlappen abbekommen: Der „Rautenkranz“ in der Barbyer Schloßstraße ist seit 30 Jahren in den Händen der Familie Bläsing. Welche Geschichte das Gasthaus erzählt und wie der Chef überrascht wurde.