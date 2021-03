Sebastian Guhde in seinem Laden direkt am Schönebecker Markplatz. Er handelt mit Gebrauchtwaren. Foto: Paul Schulz

Gebrauchte Artikel sind mehr denn je gefragt. Doch das Internet ist ein riesiger Konkurrent für Läden, wie den von Sebastian Guhde.

Paul Schulz

Schönebeck l Fahrräder, Werkzeug, Haushaltselektronik, Schallplatten, die eine oder andere Antiquität sowie unzählige DVDs und rund 8000 Videospiele - in Sebastian Guhdes An- und Verkaufsgeschäft auf dem Schönebecker Marktplatz gibt es viel zu entdecken. „Handys sind derzeit sehr gefragt und Spielekonsolen auch, da sind jetzt alle weg. Bücher verkaufen sich aber eher schlecht, darum nehme ich auch nahezu keine mehr an“, sagt Sebastian Guhde. Dass er auch während des Lockdowns geöffnet haben darf, ist dem Umstand zu verdanken, dass ein Paketshop und der Zulassungsservice seines Kollegen Marcus Wirth im Laden integriert sind.



„Generell ist das ganz praktisch mit dem Paketshop. Dadurch kommen immer wieder auch neue Leute in den Laden, sehen sich bei der Gelegenheit um und kaufen vielleicht auch etwas“, sagt der Händler. Somit setze sich seine Kundschaft zur Hälfte aus Stammkunden und zur anderen Hälfte aus diesen Spontan-Kunden zusammen. Gemischt ist auch der Altersschnitt. Von Jugendlichen, die sich vor allem für Spielekonsolen und die dazugehörigen Spiele interessieren, bis zum stöbernden Senioren, der nach Antiquitäten sucht, ist alles dabei.



Gestiegenes Interesse

Zum Teil registriert der Händler ein gestiegenes Interesse an gebrauchten Artikeln, an Second-Hand-Produkten. Das ist gar nicht so verwunderlich, denn schließlich geht bei vielen jungen Menschen der Trend zum Wieder- und Weiterverwerten und auch der „Vintage-Look“ gilt als angesagt - und das hat oftmals nicht nur finanzielle, sondern auch ökologische Gründe. Laut dem „Second Hand Report 2019“ von momox, einem An- und Verkaufsservice im Internet, ist 82 Prozent der Kunden nachhaltiges Handeln beim Second-Hand-Shopping „sehr wichtig“ oder „wichtig“. Rund 9800 Personen wurden dazu befragt.



Auch eine Umfrage des Statistikportals „Statista“ zeigt auf, dass ein erheblicher Teil der Menschen durchaus gebrauchte Waren kauft. Fast die Hälfte (44 Prozent) der über 2000 Befragten gab an, im vergangenen Jahr gebrauchte Produkte gekauft zu haben. Neben Kleidung (17 Prozent) zählen Medien wie Filme, Musik und Spiele zu den häufigsten Gebrauchtkäufen (auch 17 Prozent). Ebenfalls gefragt: Schuhe (zehn Prozent) und Unterhaltungselektronik (neun Prozent). Diese Angaben decken sich zum Teil mit den Erfahrungswerten von Sebastian Guhde. Elektronik und Videospiele sowie Filme seien sehr gefragt.



Waren der Kunden ankaufen

Doch wie die Bezeichnung „An- und Verkauf“ schon erahnen lässt, kommen nicht nur Käufer in den Laden am Markt, sondern auch Menschen, die etwas an Guhde verkaufen wollen. „Manchmal habe ich schon den Eindruck, dass man mir Sachen vom Sperrmüll andrehen will. Rund 30 Prozent der Sachen, die man mir anbietet, sind Schrott“, sagt Sebastian Guhde. Und als Geschäftsmann kauft er natürlich nur das, was er auch gewinnbringend wieder verkaufen kann. Kurios: Manchmal sogar wieder an die Person, von der das Produkt stammt. „Es kommt schon vor, dass die Leute am Monatsende ihr Handy bei mir verkaufen und es am Monatsanfang zurückkaufen - auch wenn es dann mehr kostet.“ Für den Ladeninhaber ein nüchternes Geschäft: „Ich muss auch etwas verdienen, mir schenkt auch keiner was.“



Das größte Problem beim Ankauf: die Konkurrenz im Internet, allen voran die Plattform ebay oder der bereits erwähnte Dienst momox. „Es wird immer schwieriger, gute Waren zu beschaffen. Ich nehme an, dass immer mehr online ge- und verkauft wird. Besonders alte Sachen oder Antiquitäten kriege ich immer seltener rein“, so Guhde. Sein Vorteil gegenüber der Onlinekonkurrenz ist jedoch, dass er direkt bezahlt. Unkompliziert tauschen die Privatverkäufer Artikel gegen Bargeld ein. Für Menschen mit einem akuten Geldproblem also durchaus ein gewichtiger Grund für den Verkauf vor Ort statt übers Netz.



Truhe aufgearbeitet

Doch auch wenn es schwerer geworden ist, an „schöne Stücke“ zu gelangen, so kommt es doch immer wieder vor. Beispielsweise erinnert sich der Geschäftsmann an eine alte Massivholztruhe. „Die habe ich dann aufgearbeitet, die sah richtig gut aus - und war dann auch schnell wieder verkauft.“



Solche und ähnliche Objekte haben ihre ganz eigene Kundschaft, oftmals Stammkunden, die nach ausgewählten Stücken suchen. „Und die kaufen dann nicht nur den Gegenstand. Sie kaufen die Geschichte, die damit verbunden ist. Viele der Sammler-Kunden recherchieren dann zu dem jeweiligen Artikel noch und eignen sich Wissen über die Zeit, aus der es stammt, an.“



Zweifellos eine Beschäftigung, die bei den Käufern fabrikneuer Produkte wohl eher selten verbreitet ist.