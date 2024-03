Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barby. - In den vergangenen Tagen ist schon so viel Reisig auf der Wiese am Barbyer Schlosspark zusammengekommen, dass es vom Kopflader zu einem stattlichen Berg angehäuft wurde. So wäre es weiter gegangen bis kurz vor Ostersonnabend, wenn im Lande die Feuer lodern und die Feuerwehren Bier und Bratwurst verkaufen. Wäre! Doch am Montagnachmittag geschah etwas, das die Verantwortlichen der Stadt Barby erschreckte. Nur wenige Meter vom Osterfeuerhaufen tat sich die Erde auf.