Gefahrgut: A14 zwischen Schönebeck und Magdeburg wegen Großeinsatz gesperrt

Ein mit Gefahrgut beladener Lkw ist auf der Autobahn zwischen Schönebeck und Magdeburg von der Fahrbahn abgekommen. Die A14 in Fahrtrichtung Magdeburg ist gesperrt.

Schönebeck - Großer Gefahrgut-Einsatz auf der A 14: Am Dienstagmorgen ist ein mit Chemikalien beladener Tanklastzug zwischen den Anschlussstellen Schönebeck und Magdeburg Reform in die dortige Böschung gerutscht und zur Seite gekippt. Wie die Polizei mitteilte, war der Lastwagen mit der Chemikalie Aceton beladen. Während des Großeinsatzes der Rettungskräfte ist die Autobahn gesperrt, voraussichtlich bis in die Abend- und Nachtsstunden des Dienstags (Stand: 17.25 Uhr).