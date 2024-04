Mann soll in Schönebecker Flüchtlingsunterkunft mit Schere und Schraubenzieher auf Sicherheitspersonal und Bewohner losgegangen sein.

Gefährlicher Angriff unter Alkoholeinfluss in Schönebecks Flüchtlingsunterkunft

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Ein 24-jähriger Mann aus Guinea-Bissau soll in der Flüchtlingsunterkunft in Schönebeck für großen Ärger gesorgt haben. Unter anderem soll er versucht haben mit einem Schraubenzieher auf den Kopf eines Sicherheitsmitarbeiters einzustechen. In einem anderen Fall sei er mit einer Schere auf Sicherheitspersonal beziehungsweise auf Mitbewohner losgegangen. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage.