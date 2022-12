Geflügelpest im Salzland Nach Geflügelpest-Fall und direkte Tötung - so reagieren Zuchtvereine im Bördeland darauf

Wie die Zuchtvereine in der Gemeinde Bördeland mit der Geflügelpest umgehen? Sie ist in der vorigen Woche in einem Züchterbestand in Biendorf bei Bernburg ausgebrochen.