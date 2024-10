Schönebeck. - Die neue Bürgerbudgetsatzung für Schönebeck, mit der Projekte aus der Einwohnerschaft ab kommenden Jahr finanziell gefördert werden sollen, ist am Montagabend im städtischen Bauausschuss besprochen worden. Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) führte in die Thematik ein und erklärte, dass man sich bei der Erstellung der neuen Satzung grob an der Kreisstadt Bernburg orientiert habe, wo es bereits seit zwei Jahren ein Bürgerbudget gibt. Ziel ist es, schon nächstes Jahr die ersten Ideen aus der Bevölkerung umzusetzen, so Knoblauch. Linken-Stadtrat Roland Claus meldete sich im Bauausschuss dazu als erstes zu Wort. Er sagte: „Das Anliegen finde ich sehr gut, aber die Einstiegssumme halte ich doch für sehr gering.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.