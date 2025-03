In Eickendorf hat die Ärztin Dr. Jessica Birkigt eine neue Praxis eröffnet. Zahlreiche Gäste kamen zur feierlichen eröffnung der Sprechstundenpraxis.

Gemeinde Bördeland: Ärztin eröffnet neue Praxis in Eickendorf

Jetzt ist es offiziell: Die Ärztin Dr. Jessica Birkigt hat in Eickendorf eine Praxis eröffnet.

Eickendorf. - Bereits ab 7.15 Uhr liefen am Freitag die Vorbereitungen: Vier Frauen der Volkssolidarität bereiteten in der Feuerwehr zwölf Tabletts mit Schnittchen vor. Der Grund: Um 10 Uhr wurde die neue Sprechstundenpraxis von Dr. Jessica Birkigt in Eickendorf feierlich eröffnet.