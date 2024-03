Schönebeck. - Beim Fotozirkel in Magdeburg bekam Frank Pudel die Inspiration: Eine gemeinsame Fotoausstellung mit einer Partnerstadt. Zusammen mit Susanne Kalisch leitet er die Galerie „Kunst-Kontor“ in Schönebeck. Schnell fiel die Wahl auf Trakai. Erst seit 2022 zählt die litauische Stadt zu den Städtepartnerschaften von Schönebeck. Trotz der überschaubaren Einwohnerzahl ist der Ort berühmt für seine alte Wasserburg und ganze 200 Seen in der Umgebung.

Um die Galerie zu füllen, soll es eine öffentliche Ausschreibung geben. So soll jeder mitmachen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bilder von einem professionellen Fotografen stammen oder nicht. Hauptsache, es werden schöne, besondere oder auch skurrile Seiten von Schönebeck auf den Fotos gezeigt. „Nur keine typischen Postkarten-Motive“, ergänzt Susanne Kalisch. Welche Bilder dann letztlich ausgestellt werden, soll eine Jury entscheiden. Die Fotografen der besten Bilder können sogar einen Preis gewinnen. Das Gleiche soll dann auch in Trakai stattfinden, damit auch interessante Orte aus der litauischen Stadt gezeigt werden können. Dort sollen die Kunstwerke dann ebenfalls ausgestellt werden. So können die Bewohner beider Orte ihre Partnerstädte besser kennenlernen, ohne in ein Flugzeug steigen zu müssen. Bei der Organisation und Finanzierung soll der Städtepartnerschaftsverein Schönebeck helfen. Markus Baudisch, Vorsitzender des Vereins, habe auch schon angefangen, die Idee nach Trakai zu tragen, um auch dort eine Galerie zu finden, die an dem Projekt teilnehmen möchte.

Ein solches Vorhaben zu organisieren sei sehr aufwendig und die Idee sei noch sehr frisch. Deshalb ist die Ausstellung erst einmal für 2025 geplant. Susanne Kalisch und Frank Pudel freuen sich aber schon, die interessantesten Seiten beider Städte in ihrer Galerie ausstellen zu können.

Aktuell kann man bei „Kunst-Kontor“ noch die Ausstellung „Four Styles“ besuchen und sich die Kunstwerke von vier jungen Künstlern aus Magdeburg anschauen.